Сьогодні у своїй мережі Facebook Анна Дякон член компанії Concorde Capital, власником якої являється Ігор Мазепа звинувачений у створенні злочинної організації та заволодінні 7 гектарами землі, вартістю більше 20 млн грн. заявила:

У “справі Мазепи” в результаті протиправних дій ДБР та Офісу генерального прокурора було винято документації, печатки ,електронні ключі та ліцензії багатьох компаній котрі не мали відношення до операцій з так званою землею дамби а просто знаходились в офісі на момент обшуку.

Нагадаємо засновник інвестиційної компанії Ігор Мазепа, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, проте для широкого загалу він став відомий своїми заявами у інтерв’ю Youtube каналі “KRYM – критичне мислення”: