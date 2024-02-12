Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та застосував до екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Суд задовольнив апеляцію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 8 квітня включно) з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Сам підозрюваний у записаному в суді коментарі сказав, що шокований нинішнім рішенням суду, він назвав розмір застави неспівставним зі своїми зарплатою та доходами. Лієв наголосив, що співпрацював зі слідством, приходив на всі допити і т.д.

Ексчиновник заявив, що має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.