Головними пріоритетами для США є захист кордону та забезпечення роботи уряду, заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з президентом США Джо Байденом в Білому домі у вівторок.

Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав розмову керівників Конгресу з Байденом “однією з найнапруженіших”.

Шумер зауважив, що учасники намагались переконати Джонсона у важливості затвердження допомоги Україні.

“У цій кімнаті був консенсус: Зеленський і Україна програють війну, якщо ми не надамо їм зброї і не надамо її швидко”, – сказав Шумер пресі після зустрічі.

Байден перед зустріччю наголосив на необхідності допомоги Україні, цю потребу він назвав “нагальною”, а наслідки “бездіяльності” Конгресу – “жахливими”.

Йдеться про те, що Палата представників Конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у Сенаті пакет фінансування національної безпеки США загальною сумою 95 мільярдів доларів, який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

Байден також сказав, що Конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (або “шатдаун”) “значно зашкодить економіці” США. Як відомо, з жовтня 2023 року державні установи у США працюють за тимчасовими резолюціями замість постійного річного бюджету на фінансовий рік.

Йдеться про те, що Палата представників Конгресу досі не проголосувала вже ухвалений у Сенаті пакет фінансування національної безпеки США загальною сумою 95 мільярдів доларів, який передбачає надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю, а також Індо-Тихоокеанському регіону.

Байден також сказав, що Конгрес зобов’язаний прийняти бюджет країни, щоб фінансувати уряд і що потенційне часткове припинення роботи держустанов (або “шатдаун”) “значно зашкодить економіці” США.

Як відомо, з жовтня 2023 року державні установи у США працюють за тимчасовими резолюціями замість постійного річного бюджету на фінансовий рік.

Свою позицію Байден озвучив під час виступу в Овальному кабінеті після зустрічі із конгресменами.

Він прагне розблокувати мільярди доларів асигнування допомоги Україні. Крім того, в центрі уваги Білого дому – зусилля, покликані запобігти частковому зупиненню роботи урядових відомств.

Конгресмени після зустрічі також поділилися враженнями із журналістами. Напередодні лідери республіканців і демократів у Конгресі, як повідомляв Голос Америки, обмінялися взаємними звинуваченнями.