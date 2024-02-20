Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський застеріг протестувальників, що блокада кордону з Україною може призвести до значних втрат робочих місць.

Про це повідомив міністр у відкритому листі до протестувальників.

“Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського сільськогосподарського експорту в Україну, що може спричинити втрату багатьох робочих місць”, – написав він.

У 2022 році Польща зафіксувала профіцит у загальному обсязі торгівлі з Україною у розмірі близько 3,5 мільярда євро. Вартість польського агропродовольчого експорту в Україну у 2023 році становила 1,033 мільярда євро, тоді як сума імпорту з України – 1,69 мільярда євро, написав міністр.