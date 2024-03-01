Литовський міністр сільського господарства Кястутіс Навіцкас заявив, що його відомство та митниця не мають доказів, що українське зерно з Литви повертається до Польщі, про що заявляють польські фермери.

Про це він розповів увечері 29 лютого після невдалої спроби переконати польських фермерів не блокувати польсько-литовський кордон 1 березня, пише LRT.

Навіцкас наголосив, що до Литви імпортується більше польського зерна, ніж литовського до Польщі. Тому побоювання фермерів сусідньої країни він вважає безпідставними.

Крім того, за словами міністра, протестувальники не подавали Литві скарг чи доказів, які б свідчили, що частина українського зерна за документами стає литовським та повертатися до Польщі.

«До нас такі скарги не надходили, таких фактів ми не фіксували. Спілкуючись із митницею, а сьогодні була нарада, у них є дуже чіткі алгоритми, як побачити, в яких випадках може бути те чи інше протиправне діяння. Подібних дій також не зафіксовано», — зазначив міністр.

Зрештою, Литві не вдалося переконати польських фермерів, які планують 1 березня перекрити дорогу на колишньому прикордонному переході Калварія — Будзиську. Очікується, що блокада триватиме близько тижня.