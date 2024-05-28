Євро намагається не відставати від долара і теж дорожчає

Національний банк України встановив на вівторок, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,30 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником. Щодо євро національна валюта також значно здешевшала.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,29/40,31 грн/дол., євро – 43,72/43,74 грн/євро.

Нагадаємо, у травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою: навряд чи на ринку можливі якісь неконтрольовані та непоборні зміни.

Офіційний курс національної валюти влітку може послабитися до рівня 40,00-40,50 грн/$.