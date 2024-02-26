Мільйони українських дітей за час повномасштабної війни залишилися без домівки, без можливості навчатися, зрештою, без доступу до медичних послуг і навіть питної води. Сховища замінили їм дитячі кімнати, лавки метро — ліжечка, а повітряні тривоги — шкільні дзвінки. Так нещадно бойові дії відбирають дитинство в маленьких українців.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) наголошує, що діти не повинні жити в атмосфері постійного страху та тривоги. Війна мусить припинитися, щоб кожна дитина мала мирне та щасливе дитинство, на яке заслуговує.

Дитинство без домівки

Повномасштабна війна в Україні, яка почалася 24 лютого 2022 року, призвела до серйозної гуманітарної кризи. Ескалація насильства спричинила масове переміщення населення по всій Україні та в сусідні держави, а також зумовила зростання кількості жертв. Майже дві третини дітей в Україні були змушені покинути свої домівки.

За даними Нацсоцслужби України, без батьківського піклування сьогодні залишилися понад 1735 дітей.

Росія примусово депортувала понад 5 тис. українських дітей, ще 511 дітей загинули та понад 1148 отримали поранення.

Дитинство без школи

ЮНІСЕФ застерігає: війна поставила під загрозу освіту, а відтак і майбутнє дітей в Україні. Близько 5,3 мільйона з них стикаються з перешкодами в доступі до навчання, зокрема приблизно 3,6 мільйона безпосередньо постраждали від закриття шкіл. Також двоє з трьох переміщених дітей лишаються не включеними до національних систем освіти країн, що приймають біженців з України.

Через це українські діти ризикують втратити критичні для навчання та соціального розвитку роки. За даними Міністерства освіти і науки України, з початку повномасштабної війни понад 2600 шкіл було пошкоджено, а більш як 400 зруйновано вщент.