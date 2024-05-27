Щасливою звісткою співачка поділилась в своєму Instagram, опублікувавши фото з пологового. Новонародженого хлопчика назвали Алім Сеіт-Бекір оглу Сулейманов.

“Я для тебе буду тінню у спекотний день. В холод стану домом. Я тебе зігрію сонцем, Світлим променем, вогнем. Люблю”, — прокоментувала фото співачка.