Як повідомляє Bloomberg, у вівторок у Білому домі президент США зустрінеться з лідерами Конгресу, включно зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб домовитися розблокувати десятки мільярдів доларів фінансової допомоги для України та інших союзників.

Офіс Майка Джонсона підтвердив, що спікер планує бути присутнім на зустрічі. На зустрічі також будуть: лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Байден обговорить із законодавцями терміновість і важливість ухвалення двопартійної програми щодо національної безпеки та збереження уряду відкритим.