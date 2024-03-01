Палата представників Конгресу США цього тижня, ймовірно, не розглядатиме допомогу Україні. Натомість, як повідомив спікер Майк Джонсон, конгресмени працюватимуть над врегулюванням безпеки кордону та уникненням “шатдауну” – часткової призупинки роботи урядових установ, що може настати в разі якщо бюджет не буде затверджено.

“Якщо ми вже збираємося виправити все у цьому світі, ми повинні спочатку виправити Америку. Це означає дві речі: означає захист кордону і фінансування нашого уряду. І тому цього тижня ми дуже наполегливо працюємо, щоб зробити обидві ці речі”, — повідомив спікер, коментуючи прийняття законопроєкту про додаткове фінансування потреб нацбезпеки, який включає безпеку кордону, фінансування для України, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанського регіону.