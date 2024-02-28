НАБУ і САП викрили організовану групу, яка заволоділа коштами УЗ «Укрзалізниця». Зокрема, про підозру повідомили колишньому голові правління УЗ Євгену Кравцову, ексчлену правління компанії Олександру Скрипінському та підприємцю Станіславу Лєснікову.

У 2018-2021 роках посадові особи УЗ на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії ТОВ «Аналіт-Технобуд» у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям УЗ продукцію за завищеною вартістю.

Розмір переплати становив 11,4 млн грн.