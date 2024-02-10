Про це повідомив Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Окрім того, під час розмови було піднято питання підготовки двостороннього документа щодо безпекових гарантій у межах Вільнюської декларації G7.
“Активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство Європи, мотивує українське суспільство та воїнів і посилає потужні сигнали Росії щодо неослабної підтримки Європою України.”, — додав президент Зеленський.