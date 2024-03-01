Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення, українські військові відбили атаки російських сил на сімох напрямках, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, за даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак загарбників у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, а на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати російські війська в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, «де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ».