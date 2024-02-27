Як повідомляє Bloomberg, Радослав Сікорський вважає, що наразі ситуація змінилася, і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море.
Він додав, що до заборони його імпорту дві третини українського зерна, що перетинало кордон з ЄС, потрапляло до Польщі.
“Польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною. Я згоден, що перспективи тут не найкращі. Але ми повинні зробити і те, і інше: врятувати Україну та врятувати польське сільське господарство”, – підсумував Сікорський.