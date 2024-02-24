Європа має надати Україні все, що можливо, включаючи далекобійні ракети, а також те, що може закупити за межами континенту.

Про це заявив німецьким журналістам голова комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот, який в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебуває в Києві.

«Ми повинні зупинити російський імперіалізм. Якщо Україна програє, війна продовжиться, і в Європі не буде миру», – підкреслив Рот.

Німецький політик визнав, що Європа зробила «пару помилок», сфокусувавшись виключно на спроможностях власної оборонної індустрії. Наразі, за його словами, треба скуповувати по світу все, що є, щоби якнайскоріше забезпечити українських військових боєприпасами.

Парламентарій закликав такі великі європейські економіки, як Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, брати приклад з балтійських і північноєвропейських колег з огляду на те, що не виключено, що з боку США більше не буде надходити великої військової та фінансової підтримки.

Він піддав критиці обіцянки, в тому числі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (яка також перебуває 24 лютого в Києві) надати Україні 1 мільйон боєприпасів і потім не дотриматися слова.

«Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге – ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони», – перерахував політик найнагальніші потреби ЗСУ.

При цьому німецький парламентарій додав, що має йтися й про «далекобійні ракети, які є дуже точними». Цього тижня партії коаліції підтримали резолюцію, яка закликає до передачі таких ракет, нагадав член Соціал-демократичної партії ФРН. Водночас він підкреслив, що рішення щодо поставок такого типу ракет як Taurus ухвалює виключно уряд.

Рот зауважив, що українці вдячні Німеччині за те, що вона надає для оборони, але цього далеко не достатньо. Ситуація на фронті є дуже напруженою, Росія продовжує завдавати нещадних ударів, Путін без жалю посилає на фронт все більше непідготовлених росіян, тоді як Україна намагається зберігати кожне життя.