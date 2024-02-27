Вже третина росіян вважає, що справи рухаються в неправильному напрямі, це на 9% більше, ніж у грудні 2022 року.

Хоча 60% продовжує думати, що все буде добре

“Пригадую, що на Майдані ми ніколи нічого не чули про те, як “беркутам” і вевешникам було”, – політик, та громадський діяч Віктор Андрусів

Вони не писали постів, не знімали тік-токи про своє життя. І нам часто здавалось, що в них все добре. Коли вони посипались і почали масово тікати, то потім від кількох зловлених я дізнався, що ситуація в них була просто катастрофічна.

Так, під час штурму 11 грудня, який тривав 8 годин (знаменита ікра) “беркути” мочилися собі в штани, діставали обмороження і потім масово лікувались, розповідали, що вони тижнями не бачили душу й не міняли білизну, місяцями спали на підлозі в коридорах Кабміну.

Додаючи лише, що вже не мали більше сил стояти проти Майдану.

ІКАР провело опитування настроїв росіян

Ось ключові цифри: