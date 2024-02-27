Вже третина росіян вважає, що справи рухаються в неправильному напрямі, це на 9% більше, ніж у грудні 2022 року.
Хоча 60% продовжує думати, що все буде добре
“Пригадую, що на Майдані ми ніколи нічого не чули про те, як “беркутам” і вевешникам було”, – політик, та громадський діяч Віктор Андрусів
Вони не писали постів, не знімали тік-токи про своє життя. І нам часто здавалось, що в них все добре. Коли вони посипались і почали масово тікати, то потім від кількох зловлених я дізнався, що ситуація в них була просто катастрофічна.
Так, під час штурму 11 грудня, який тривав 8 годин (знаменита ікра) “беркути” мочилися собі в штани, діставали обмороження і потім масово лікувались, розповідали, що вони тижнями не бачили душу й не міняли білизну, місяцями спали на підлозі в коридорах Кабміну.
Додаючи лише, що вже не мали більше сил стояти проти Майдану.
ІКАР провело опитування настроїв росіян
Ось ключові цифри:
- 40% поставили на перше місце проблему низьких зарплат і пенсій, тоді як в грудні 2022 року таку проблему бачили тільки 25%;
- 22% визнали “СВО” як пріоритетну проблему, тоді як у грудні 2022 року їх було 50%. Це прямий доказ того, що російське суспільство дуже сильно відчуває війну на своїй шкурі;
- 31% вважає, що справи рухаються в неправильному напрямі, це на 9% більше ніж у грудні 2022 року. Хоча 60% продовжує думати, що все буде добре. (Я цю тему ще додатково розгляну, порівнюючи з нашими показниками);
- 74% проти нової хвилі мобілізації, і це дуже показова цифра, враховуючи, що в грудні 2022 року таких було тільки 60%;
- 16% вважає, що в “СВО” не має бути граничних рамок, і це колосальна зміна, бо в грудні 2022 року таких було 48%;
- 39% сказали, що мають загиблих знайомих в “СВО”, тоді як у грудні 2022 року їх було 21%. А ось ще одна цікава відповідь, в підтвердження масштабів російських втрат: 40% сказали, що не мають нікого зі знайомих загиблих, але в грудні 2022-го їх було 69%!
- 34% сказали, що починати “СВО” було не варто, тоді як у лютому 2023 року таких було тільки 21%. Щобільше, 40% не згодні, що “СВО” йде за планом, а рік назад таких було 27%.