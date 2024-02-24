Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило подробиці збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50У 23 лютого поблизу Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили з посиланням на ГУР у Фейсбуці, останній зліт А50У здійснив 23 лютого о 15:50 з аеродрому “Ахтубінськ” та мав виконувати терористичні завдання Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ – Зєрноґрад

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У ВКС РФ також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття літака Су-35, наголосили у ГУР.

Один із російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР і Повітряних сил Збройних сил України є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 ВКС РФ, які виконували завдання поблизу населеного пункту Міллєрово – частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки, додали у розвідці.

Як повідомляв Укрінформ, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи збиття Силами оборони російського А-50У, назвав великою честю знищення літаків та ворогів.