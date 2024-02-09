Про це заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро під час брифінгу у Брюсселі.
Речниця ЄК зазначила, що прогрес України був вражаючим, бо українцям в умовах війни вдалося “зберегти роботу свого парламенту і продовжувати займатися реформами, які вони мали здійснити”.
«Щодо вашого питання – я не можу навести конкретні дати у часовому розкладі (щодо підготовки рамкових умов – ред.), але робота з підготовки переговорних рамок просувається. За ознаками, ми маємо бути готовими представити їх на розгляд країн-членів протягом наступних тижнів», — сказала Ана Пісонеро.