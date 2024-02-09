Про це заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро під час брифінгу у Брюсселі.

Речниця ЄК зазначила, що прогрес України був вражаючим, бо українцям в умовах війни вдалося “зберегти роботу свого парламенту і продовжувати займатися реформами, які вони мали здійснити”.