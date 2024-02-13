Як повідомляється на сайті Ради Європи, було ухвалено рішення про доходи від заморожених активів Центрального банку рф, прибуток з яких може надалі послужити для фінансування потреб України, що постраждала від військового вторгнення.

Зазначається, що цей крок дає можливість ЄС ухвалити рішення про можливе встановлення фінансового внеску до свого бюджету, зібраного за рахунок цього чистого прибутку – надалі вони будуть передані Києву, щоб на більш пізньому етапі зайнятися відновленням та реконструкцією.