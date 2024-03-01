Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські пілоти у межах навчань на багатоцільових винищувачах F-16 вже відпрацьовують тактичні прийоми, тобто фактично завдання ударів по цілях.

Про це полковник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Ігнат зазначив, що перехід на F-16 не може бути швидким, як би не хотілося.

“І так близько пів року — це максимально короткий термін, за який можна перенавчити і льотний склад, і наземний персонал. Взагалі підготовка на F-16 мінімальна — це два роки. Україна робить все для того, щоб якомога швидше літак з’явився в нашому небі та виконував завдання”, — пояснив речник ПС.

Полковник також наголосив, що процес підготовки льотчиків продовжується.

“Пілоти вже відпрацьовують тактичні прийоми. Відпрацьовують фактично завдання ударів по повітряних та наземних цілях. Це дуже треба. Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. І саме ці речі зараз відпрацьовують наші льотчики”, — розповів Ігнат.

Речник ПС додав, що авіаційні інженери теж продовжують навчання з обслуговування літаків та озброєння, програмування, завдання ударів високоточною зброєю.

“Вся ця підготовка потрібна для того, щоб максимально ефективно F-16 працював у нашому небі, знищуючи повітряні, наземні, морські цілі. Україна ж адаптує інфраструктуру на певних майданчиках для того, щоб ці літаки могли застосовуватися з наших летовищ”, — підсумував полковник.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.