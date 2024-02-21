Як повідомляє Reuters, три неназвані іранські джерела розповіли виданню, що частина переданих ракет із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Така ракета здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.

Як розповіло одне з іранських джерел, постачання стартували на початку січня після того, як наприкінці минулого року було укладено угоду на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служб безпеки. Вони проходили в Тегерані та Москві.

Американський чиновник повідомив Reuters, що Вашингтон бачив свідчення активного просування переговорів між росією та Іраном, але поки що немає жодних ознак того, що постачання відбулося.