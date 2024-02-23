Директор комунального підприємства “Шкільне”, яке за 25 мільйонів гривень годуватимуть школярів у Чернігові протягом першого півріччя 2024 року, Віталій Лосєв задекларував автомобіль Jaguar, дві квартири, доходи та заощадження у понад 2,8 мільйона гривень готівкою.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в єдиному державному реєстрі декларацій, яку він подав на початку 2024 року. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році. Більше про деклароване майно та гроші Віталія Лосєва

Нерухомість та автомобіль:

У спільній власності Віталія, Віри та Тетяни Лосєвих в Чернігові є квартира на 66,2 м2. Також директор комунального підприємства задекларував квартиру на 50,4 м2, в якій вони живуть зі своєю дружиною Ганною.

В особистій власності Лосєв має автомобіль Jaguar F-PACE 2017 року випуску, який він придбав наприкінці жовтня 2021 року.

Доходи:

На посаді директора КП “Шкільне” Віталій Лосєв за 2022 рік заробив 216 459 гривень. Також він задекларував страхові виплати — 17 549 гривень, відшкодування внаслідок Чорнобильської катастрофи — 2 682 гривень, а дружина отримала 10 320 гривень допомоги при народженні дитини.

Віталій Лосєв також тримає 2 830 000 гривень готівкою.

Нагадаємо, харчування дітей у школах Чернігова протягом першого півріччя 2024 року коштуватиме міському бюджету понад 25 мільйонів гривень. Відповідний тендер провело міське управління освіти на сайті публічних закупівель “Prozorro”.

Переможцем у ньому визнали комунальне підприємство “Шкільне” Чернігівської міської ради. Згідно з тендером, вони мають закупити продукти в шкільні їдальні та забезпечити учнів гарячим харчуванням до 31 травня 2024 року.