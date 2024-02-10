Постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук поінформував, що сьогодні, 10 лютого, Кабмін прийняв рішення про звільнення Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України.

“Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу”, — йдеться у дописі.

14 лютого 2023 року Кабмін призначив Олександра Павлюка першим заступником міністра оборони України.

Олександр Павлюк — генерал-лейтенант ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення РФ відповідав за оборону Київщини, у березні-травні очолював Київську обласну військову адміністрацію. До початку повномасштабного вторгнення командував Операцією Обʼєднаних сил.