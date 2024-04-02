Є група країн, які не вважають, що ця "трійка" може бути позбавлена імунітетів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час підсумкової пресконференції за результатами міжнародної конференції “Відновлення справедливості для України” в Гаазі.

“Невирішеним питанням залишається не форма трибуналу. Я думаю, що ми знайшли рішення, коли він може бути як міжнародним, так і гібридним. Але в основі проблеми лежить питання подолання імунітетів так званої “трійки” (глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ, які за міжнародним правом користуються імунітетом від юрисдикції інших держав – Ред.)”, – пояснив глава МЗС.

Він зазначив, що наразі у групи країн у межах координації групи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України є застереження саме щодо цього питання.

“Є група країн, які кажуть, що ми не вважаємо, що ця “трійка” може бути позбавлена імунітетів. Вони є частиною дискусії, яка відбувається в координаційній групі. Інша частина координаційної групи виступає проти такого бачення“, – підкреслив Кулеба.

За його словами, країни, які мають такі застереження, могли б просто зняти їх та залишити це питання на розсуд самого трибуналу.

“Існує міжнародна правова практика, що трибунал сам вирішує, якою юрисдикцією він володіє”, – зазначив він.

Крім того, сам документ про створення спецтрибуналу може бути сформульований таким чином, щоб “вирішити питання імунітету у прецеденті” – “створити прецедент, який матиме спеціальну основу і не застосовуватиметься до інших подібних випадків”.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що якщо політики хочуть служити правосуддю, то юристи завжди знайдуть спосіб для його досягнення.

“І якби міжнародне співтовариство дотримувалося іншої логіки, Нюрнберзький трибунал не відбувся б. Не було б Міжнародного трибуналу по колишній Югославії та інших трибуналів, створених міжнародним співтовариством. Отже, все починається з бажання здійснювати правосуддя”, – сказав він.