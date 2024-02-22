25 країн-учасниць Організацію американських держав (ОАД) ухвалили декларацію, присвячену другим роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі Х (раніше Twitter).

“Декларація, яку сьогодні підтримали 25 держав-членів ОАД, чітко зазначає, що російська агресія не буде терпимою, і що підтримка України непохитна, незалежно від того, що Путін робить, щоб її послабити”, — написав чиновник.

Він подякував Антигуа та Барбуду за підтримку документа, а також висловив подяку Аргентині, яка головує у Постійній раді ОАД, за рішучу підтримку ініціативи.

Міністр особливо наголосив на ОАД до порушень Росією прав людини в Україні, зокрема, прав дітей, “яких росіяни крадуть в Україні, змінюють імена, насаджують і позбавляють майбутнього на батьківщині”.

“Америка та Україна об’єднані. Ми всі говоримо однією мовою, мовою демократії, свободи, прав людини та міжнародного права. Натомість мову війни обрала Росія, яку два роки тому справедливо вигнали з ОАД”, — додав Кулеба.

Організація американських держав (ОАД) — міжнародна організація на американському континенті. ОАД була заснована в 1948 році для виконання переважно комерційних функ­цій. Метою діяльності ОАД було проголошено, зокрема, мир і процвітання країн західної півкулі.