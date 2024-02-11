Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України із міркувань безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Voice of Europe із посиланням на Challenges.

За очікуваннями, під час візиту Макрона в Україну, запланованого на 13 та 14 лютого, французький лідер міг би оголосити підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

Також свій візит до Києва відклала ділова рада «Франція-Україна» компанії Medef International, яка організовувала «спеціальну місію» в Україну.

Макрон мав відвідати Одесу та оголосити про створення фонду у розмірі 200 мільйонів євро, які будуть виплачуватися як пожертви на громадські проекти, що реалізуються малим та середнім французьким бізнесом, йдеться у матеріалі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України наступного місяця та пообіцяв передати ЗСУ десятки далекобійних ракет SCALP.

Він також заявив про намір підписати двосторонню оборонну угоду під час візиту і додав, що Франція “передасть Україні значно більше обладнання та допоможе із тим, що потрібно для захисту неба”.