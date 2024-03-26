Голова СБУ Василь Малюк заявив, що в України є потенціал для повного знищення Кримського мосту, але "усьому свій час". Наразі окупанти вже не постачають боєприпаси цим мостом.

Про це Василь Малюк повідомив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

За словами голови СБУ, раніше за добу Кримським мостом проходили 42-46 поїздів зі зброєю. Але наразі окупанти вже не використовують його для постачання боєприпасів. Тепер мостом проходять чотири-п’ять, де чотири з них — пасажирські, а ще один використовується для перевезення товарів загального вжитку.

Водночас автомобільне сполучення відбувається, але обмежено.

“Тобто сьогодні ворог взагалі не використовує Кримський міст для постачання зброї. Автомобільне сполучення відбувається так: вони їдуть реверсно, їхня вага не може бути більшою 3,5 тонни“, — зауважив Малюк.

На цей час Росія працює над повним відновленням мосту, але якщо це станеться, то реакція з українського боку буде відповідною, наголосив глава СБУ.

“Коли вони відновлять опори, можливо, потенційно знову почнуть переміщати боєкомплект. Тоді, власне, ми їм вчергове скажемо “Привіт”. Усьому свій час, давайте не прискорювати події. Потенціал для його повного знищення у нас, звичайно ж, є“, — заявив Малюк.

Крім того, він спрогнозував нові спецоперації, які завдадуть ще більшої шкоди РФ як на суші, так і в морі.