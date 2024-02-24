Міністерство фінансів США 23 лютого запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи “Совкомфлот” з метою зменшити доходи РФ від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України

Про це пише Reuters.

Зазначається, що управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, в якому Совкомфлот має частку. Управління видало генеральну ліцензію, що дозволяє вивантажувати сиру нафту або інші вантажі з цих суден упродовж 45 днів.

Високопоставлений чиновник мінфіну заявив, що Совкомфлот, як материнська компанія, була причетна до порушень цінового ліміту на додаток до шахрайської діяльності.

Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі. Представники мінфіну кажуть, що ці витрати зменшують доходи Москви, які вона може використати на війну.