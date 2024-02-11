Увечері 10 лютого росіяни завдали масованих ударів по селу Водяне Харківської області. Унаслідок бомбардувань загинула жінка, її тіло вилучили з-під завалів рятувальники.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що загибла була 1969 року народження. Ще одному чоловікові надали меддопомогу, від подальшої шпиталізації він відмовився.

Унаслідок бомбардувань зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало.

Крім того, під російський вогонь потрапило місцеве фермерське господарство, на території якого зруйновано 5 складських будівель та пошкоджено сільськогосподарську техніку.

В ОВА зазначили, що росіяни атакували Водяне керованими авіаційними бомбами.

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У медичних закладах Харківської області станом на ранок 11 лютого перебувають двоє поранених: стан 61-річної жінки та 45-річного чоловіка стабільний, загрози їхньому життю немає, кажуть в ОВА.

Протягом минулої доби, 10 лютого, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини, зокрема Козача Лопань, Охримівка, Миколаївка, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове та ін.