Про це повідомив обмудсмен Дмитро Лубінець.
Зі слів Лубінця, чоловік хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби.
Повідомляється, що спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи, а саме:
- непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;
- невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.
Омбудсмен заявив, що хід досудових розслідувань по справі перебуває на його особистому та постійному контролі.
“Дотримання прав військовозобов’язаних є одним з пріоритетних напрямків діяльності демократичної та розвиненої держави, особливо в період воєнного стану!”, — наголосив Дмитро Лубінець