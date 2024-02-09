Про це повідомив обмудсмен Дмитро Лубінець.

Зі слів Лубінця, чоловік хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби.

Повідомляється, що спеціалізована прокуратура у сфері оборони взяла на контроль, а також забезпечила проведення заходів нагляду, спрямованих на ефективне досудове розслідування кримінальних проваджень за фактом смерті вказаної особи, а саме:

непроведення належного медичного огляду військовозобов’язаного;

невжиття службовими особами в/ч своєчасних та необхідних заходів медичної допомоги.

Омбудсмен заявив, що хід досудових розслідувань по справі перебуває на його особистому та постійному контролі.