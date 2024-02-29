Від початку 2024 року кодифіковано та допущено до експлуатації у ЗСУ вже 46 зразків озброєння та військової техніки, розроблених і виготовлених в Україні.

Про це міністру оборони повідомив його заступник Іван Гаврилюк.

Як зазначив генерал-лейтенант, наразі кількість нової зброї є значно більшою, ніж у січні-лютому 2023 року. Гаврилюк підкреслив, що робота з модернізації озброєння триває постійно.

Заступник міністра розповів, що зокрема розпочалося виробництво:

САУ “Богдана”;

систем РЕБ;

безпілотників;

стрілецької зброї.

“Робимо все можливе, щоб Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні ЗСУ необхідною зброєю”, — запевнив генерал-лейтенант.

При цьому Гаврилюк наголосив, що на етапі прискорення розвитку ОПК підтримка партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими.

“Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати контракти у форматі міжнародних консорціумів”, — додав заступник міністра.

Раніше очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін поінформував, що у 2024 році Україна наростить оборонну промисловість вшестеро.