Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Баргилевич займе місце генерал-лейтенанта Сергія Шаптали.

До цього Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Систему військ ТрО почав розбудовувати ще до повномасштабного вторгнення. Також Баргилевич був головою штабу ОСУВ “Хортиця”, війська якого провели, зокрема, наступ на Харківському напрямку торік.

Президент також додав, що Головкомандувач Олександр Сирський вже визначив кандидатури своїх заступників.