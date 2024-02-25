Таку заяву заступник Керівника Офісу Президента України з питань міжнародної політики, Ігор Жовква зробив сьогодні на форумі “Україна. Рік 2024”.
Він зауважив, що Україна не оминула жодного етапу до прийняття рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС і робить все можливе, аби їх фактичний початок відбувся до червня цього року.
Жовква також зазначив, що вже укладені безпекові зобовʼязання з 4 державами-членами ЄС, зокрема: Німеччиною, Францією, Данією та Італією.
“На певному етапі така угода буде укладена також між Україною та ЄС в цілому. Наш шлях до членства – невідʼємна частина нашої Перемоги”, — додав Ігор Жовква