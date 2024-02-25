Таку заяву заступник Керівника Офісу Президента України з питань міжнародної політики, Ігор Жовква зробив сьогодні на форумі “Україна. Рік 2024”.

Він зауважив, що Україна не оминула жодного етапу до прийняття рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС і робить все можливе, аби їх фактичний початок відбувся до червня цього року.

Жовква також зазначив, що вже укладені безпекові зобовʼязання з 4 державами-членами ЄС, зокрема: Німеччиною, Францією, Данією та Італією.