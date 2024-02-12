Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує ― у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.

Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.