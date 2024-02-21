Про це на брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

За словами Кривоноса найбільш пріоритетними є справи, що стосуються закупівель озброєння, бронетехніки, харчування та одягу для ЗСУ у період 2022-2023 років.

Семен Кривонос наголосив, що найважливішим завданням НАБУ є якісне документування злочинної діяльності та збирання достатньої кількості беззаперечних доказів. НАБУ співпрацює у цьому напрямку з правоохоронцями інших країн, проводить експертизи з метою визначення обсягу збитків, завданих тією чи іншою схемою.