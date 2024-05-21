Відома українська співачка Надія Дорофєєва на своїй Instagram сторінці опублікувала оголене фото. Наше видання вияснило подробиці створення фото та людей, що з цим пов’язані.

Отож місцем, де фото було створено, виявилось The Riverbird’s Nest. Як вони зазначають у своєму профілі в Instagram, це “сучасний котедж, з видом на Дніпро, оточений дикою природою”.

Саме місце знаходиться у селі Витачів, що за 46 км від Києва.

Власником будинку, у якому Дорофеєва зробила пікантні фото, виявився Марк Реймонд Вілкінс — швейцарсько-британський кінорежисер і сценарист.

До слова, його фільм 2016 року Bon Voyage був представлений на 89-й церемонії вручення премії Оскар. Він був обраний одним із найкращих молодих режисерів світу на виставці New Directors Showcase у Каннах у 2013 році.

Зокрема Марк Реймонд Вілкінс є співзасновником закладів на Рейтерський Naked room і Рейтерська Circle.

Також сам власник будинку, Марк, проводив збори для 3 ОШБ.