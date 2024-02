Три з чотирьох найбільших банків Китаю — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) та Bank of China — перестали приймати платежі з російських фінансових організацій.

Про це повідомляють “Ізвєстія”.

ICBC, CCB та Bank of China займають перше, друге та четверте місця за величиною активів у Китаї. Банки повідомили російських клієнтів про припинення прийому платежів із початку січня 2024 року. Зазначається, що операції з непідсанкційними кредитними організаціями продовжуються.

За даними джерела видання в російському банку, ICBC і CCB відхиляють всі платежі, що надходять від російських підсанкціонних фінансових організацій, незалежно від системи, через яку вони йдуть — SWIFT, російську СПФС або китайську CIPS.

Наголошується, що китайські банки пояснюють своє рішення внутрішньою політикою кредитних організацій.

Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank та Agricultural Bank of China минулого року стали основними кредиторами російських банків у Китаї.

Зазначається, що причиною може бути в тому, що китайські та близькосхідні кредитні організації побоюються запровадження вторинних санкцій США через взаємодію з підсанкційними банками та компаніями з РФ.

Раніше стало відомо, що китайський банк Chouzhou Commercial повідомив клієнтів про зупинення операцій з Росією та Білоруссю, незалежно від платіжної системи. Транзакції припинено як у випадку зі SWIFT, так і з російською системою СПФС і китайською CIPS.