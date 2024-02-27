Про це в коментарі журналістам заявив Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

“Ми працюємо над цим питанням. Наразі на стадії пропозицій від журналістів та медіаекспертів. Хочемо вислухати всі сторони та дійти до збалансованого проєкту з урахуванням запитів усіх сторін”, – зазначив Юрчишин.

Він наголосив, що завдання відповідного проєкту закону – не зарегулювати свободу слова в Україні, а більш чітко визначити способи поширення дезінформації та створити механізми протидії їм.