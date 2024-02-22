Як повідомили у пресслужбі НБУ, зокрема, передбачається:
- доповнити перелік інформації, що становить банківську таємницю та розкривається банками за запитами уповноважених державних органів;
- уточнити вид інформації, що становить банківську таємницю та яку має право надавати Нацбанк Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час проведення яких банки зобов’язані надавати документи і їх копії, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.
«Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку», — пояснили в НБУ.