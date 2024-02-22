Як повідомили у пресслужбі НБУ, зокрема, передбачається:

«Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 622 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку», — пояснили в НБУ.