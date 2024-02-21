Учасники Об’єднання організацій роботодавців «Національна асоціація оборонної промисловості України» звернулися до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств оборонно-промислового комплексу, оскільки це однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.

Нагадаємо, 12 лютого Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України провели обшук у помешканні Голови NAUDI Сергія Пашинського. Йому було оголошено підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого десять років тому.

Автори звернення зазначають, що Сергій Пашинський постійно опікувався розвитком оборонного потенціалу України – і як колишній виконувач обов’язків глави Адміністрації Президента, і як голова Комітету з питань національної безпеки i оборони, і будучи головою Наглядової ради «Укроборонпрому», а також після закінчення повноважень народного депутата.

«Зокрема, за його участі започатковувалися найвідоміші українські програми з виробництв ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха›, артилерійських систем «Богдана», нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ. Сергій Пашинський має пряме відношення до покращення нормативно-правової бази функціонування як Сил оборони, так i оборонно-промислового комплексу», – наголошується в документі.

Після початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року представники понад півсотні підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Сергія Пашинського Головою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

Основні питання, якими він опікується на цій посаді: • створення рівних умов для вітчизняних приватних та державних підприємств на ринку озброєння • релокація та захист підприємств • започаткування нових розробок з міжнародними партнерами • зміна законодавчої бази • підтримка наукового потенціалу оборонної індустрії • вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємств OПK.

Автори звернення звертають увагу, що підприємства-учасники Асоціації є найбільшими постачальниками та виробниками боєприпасів, РЛС, засобів PEБ, БпЛА, мінометів, артилерійських систем, оптичних приладів в Україні. «Сергій Пашинський супроводжує та координує як національні виробничі програми, так i створює нові міжнародні коопераційні зв’язки», – йдеться в тексті.

«Достеменно відомо, що перешкоджання розвитку українського оборонного комплексу та дискредитація a6o ліквідація керівників українського OПK були темами окремого засідання російських спецслужб, для чого має бути задіяна ворожа агентура як у країнах Європи, так i в Україні. Непокоїть той факт, що відновлення кримінального провадження НАБУ та СБУ та оголошення підозри Голові Асоціації майже збіглося у часі з оголошенням Сергія Пашинського в розшук російською федерацією». – додають автори документа.

Звернення підписали керівники таких підприємств:

ТОВ «Укрспецсистемс»

ТОВ «ЮЕЙ ДЕФЕНС»

ТОВ «НВП СПАЙТЕК»

«Українська бронетехніка»

ТОВ «ЕЙРЛОДЖИКС»

ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис»

ТОВ «Радіонікс»

ТОВ «Трител»

ТОВ «СЕЕ»

ТОВ «Квертус»

ТОВ «Укртак»

ТОВ «Реформ»

ТОВ «НВП «АСУ»

ТОВ «Авіасервіс-Київ»