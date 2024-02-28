​​Дискусії між членами Альянсу щодо можливого направлення військових в Україну наразі тривають. Йдеться не про введення військ НАТО в Україну, а про суверенний вибір кожної країни розглядати питання про відправку певного персоналу поза будь-якими рамками НАТО.

“Ніколи не йшлося про введення військ НАТО в Україну, ті, хто говорять про такі речі, просто не слухали , що саме було сказано в понеділок. Йдеться про суверенний вибір кожної країни розглядати питання про відправку певного персоналу поза будь-якими рамками НАТО”, — пояснило джерело.

Щодо домовленості з українською владою, за словами джерела Суспільного, не можна говорити про це на даному етапі, оскільки дискусії між членами Альянсу все ще тривають, що є першим кроком.

За словами джерела, необхідно подумати про всі можливі варіанти, в тому числі про те, що деякі союзники України могли б відправити персонал на місця для допомоги в різних місіях, таких як обслуговування військової техніки або навчання.

“Тому що ми бачимо, що ситуація стає все більш складною з військової точки зору, і що Росія стає все більш агресивною по відношенню до країн ЄС, в тому числі до Франції”, — розповіло джерело Суспільного.

За його словами, у понеділок були зроблені дуже конкретні заяви, окрім питання про війська, щодо коаліції по ракетах великої дальності, купівлі боєприпасів за межами Європи, допомоги в управлінні кордоном з Білоруссю, спільного виробництва зброї з Україною і розмінування. Це все питання, де всі учасники погодилися.

У понеділок Макрон не виключив, що європейські країни надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, оскільки союзники погодилися докладати більше зусиль, щоб швидше доставити боєприпаси до Києва.

Це спровокувало низку відповідей союзників, які заявили, що не мають наміру надсилати війська в Україну.