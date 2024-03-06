Німеччина вирішила приєднатися до плану Чехії щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України. Раніше про те саме повідомила Франція

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає Tagesschau.

Федеральний уряд Німеччини внесе тризначну мільйонну суму в чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України, зазначив речник.

Напередодні президент Франції Макрон повідомив про приєднання країни до плану закупівлі снарядів для України.

“Чеська ініціатива надзвичайно корисна, ми її підтримуємо, ми братимемо в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні та сумісні з поставленим нами обладнанням”, – сказав Макрон на зустрічі з чеським президентом у Празі.

Французький президент також розповів про варіанти оплати боєприпасів.