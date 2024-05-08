На тлі чергових російських атак на українську енергоінфраструктуру Велика Британія анонсувала додатковий внесок у 20 мільйонів фунтів сетрлінгів (23 млн євро).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Кошти від чергового британського гранту найближчим часом надійдуть на рахунок Фонду.

Їх спрямують на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергоінфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включно з генераторами та розподільною генерацією.

Оголошена підтримка доповнює попередні внески Великої Британії, сума яких уже становить 50 мільйонів євро. Загальна сума внесків до Фонду перевищує 433 мільйони євро.