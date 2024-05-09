Про це повідомляють російська служба ВВС, російські пропагандистські масмедіа з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, та російські телеграм-канали

Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою безпілотника.

Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили:

“Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів”.

Пожежу локалізували. Згідно  повідомленням оперштабу Краснодарського краю, у гасінні брали участь 62 людини і 20 одиниць техніки.

Пізніше російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото і відео.

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