Про це повідомляють російська служба ВВС, російські пропагандистські масмедіа з посиланням на оперштаб Краснодарського краю, та російські телеграм-канали
Спочатку росЗМІ і телеграм-канали повідомили, що нібито ЗСУ здійснили спробу атаки нафтобази в селі Юрівка під Анапою за допомогою безпілотника.
Згодом російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю, підтвердила факт удару безпілотників по нафтобазі в Юрівці.
У повідомленні оперативного штабу, зокрема, заначили:
“Близько 6 БпЛА були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа – пошкоджено кілька резервуарів”.
Пожежу локалізували. Згідно повідомленням оперштабу Краснодарського краю, у гасінні брали участь 62 людини і 20 одиниць техніки.
Пізніше російські телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежі в російському Бєлгороді, а також опублікували фото і відео.
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