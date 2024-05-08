Про це сказав голова парламентської фракції “Слуга народу”, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу в парламенті. Його слова наводить “Українська правда”.

“15-20 тисяч – це загальний ресурс (ув‘язнених – УП), які можуть підпадати під відповідні критерії. Скільки з них підпишуть контракт, ми не знаємо, тому що це відбуватиметься за згодою сторін. Орієнтуємося, що це буде орієнтовно кілька тисяч людей”, — сказав нардеп.

За його словами, мобілізовувати ув’язнених зможуть після рішення суду щодо умовно дострокового звільнення від покарання.