Сили окупантів активізувалися на Авдіївському напрямку, за добу тут відбили 45 атак. Упродовж минулої доби на фронті відбулося 146 боєзіткнень. Російські війська завдали 60 ракетних та 90 авіаударів, 107 разів били по позиціях українських підроділів та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 травня у Facebook.

“Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed-136/131″. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 17 ударних БпЛА”, — повідомляє командування.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Шалигине, Юнаківка Сумської області; Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області; Лиман, Часів Яр, Дружба, Північне, Олександропіль, Стара Миколаївка, Новоселівка Перша, Карлівка, Московське, Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське, Нетайлове, Урожайне, Костянтинівка та Старомайорське Донецької області; Веселянка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Ольгівка, Берислав, Кізомис Херсонської області.

З артилерії російські сили били по понад 110 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські сили відбили 26 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Виїмка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони 45 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи продовжують стримувати війська окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де сили РФ за підтримки авіації 11 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку армія РФ 19 разів атакувала позиції українських військових в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку російські підрозділи не відмовляються від наміру вибити Сили оборони із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби вони 4 рази безуспішно атакували позиції українських військ.

Водночас авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ протягом доби завдали ударів по 3 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та 1 іншому важливому об’єкту російської армії.