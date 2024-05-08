У Часовому Яру на Донеччині досі залишаються цивільні — 679 людей, які й надалі відмовляються від евакуації.

Про це в етері національного телемарафону повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Його цитує пресслужба ОВА

“679 людей досі залишаються у Часовому Яру і відмовляються евакуюватися. З кожним днем завозити гуманітарну допомогу до міста стає все важче, оскільки всі шляхи ворог прострілює”, — наводить слова очільника адміністрації її пресслужба.

Місто Часів Яр знищене силами окупантів майже повністю, додав Філашкін.