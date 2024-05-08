10 березня йому виповнився 21 рік.

Про місто, де поховають 21-річного Гринцевича в Instagram повідомила керівниця патронатної служби бригади “Азов”, в якій служив загиблий, Олена Толкачова.

“Прощання з бійцем 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” НГУ Назарієм Гринцевичем “Грєнкою” відбудеться у Вінниці”, — написала вона.

Про дату та точне місце прощання Толкачова не повідомила.

Про загибель військового вчора повідомила група спеціального призначення «Контакт 12» бригади «Азов», де, як пише “Суспільне”, загиблий був командиром взводу оптичних спостерігачів. В повідомленні групи вказано, що Гринцевич загинув 6 травня, а 10 березня йому виповнилося 21 рік.

За даними “Суспільного, військовослужбовець був одним з наймолодших захисників “Азовсталі”.

21 вересня його та 215 українськими військовополонених в рамках великого обміну визволили з російського полону.

Підрозділ “Контакт 12”, як йдеться в матеріалі суспільного мовника, Гринцевич заснував із товаришами після звільнення з полону.