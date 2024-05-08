Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що Ліна Костенко і Валерій Залужний є "справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців".

Нагородив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та поетесу Ліну Костенко званням “Почесний громадянин Києва” міський голова Віталій Кличко — за рішенням Київради.

Про це повідомив мер столиці.

Він опублікува і світлини нагородження, яке відбулося у квартирі Костенко. На кадрах видно поета та видавця Івана Малковича.

“Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням “Почесний громадянин Києва” двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців”, – Ліну Костенко та Валерія Залужного”, – написав він.

Колишнього головкома відзначили за його “особисті заслуги під час оборони столиці та в захисті державного суверенітету і свободи України”, пояснив мер.

Рішення про надання Залужному та Костенко звання Київрада ухвалила уранці 8 травня на спеціальному засіданні.

“Ліна Василівна протягом багатьох років уособлює незламність та вільну й талановиту душу українців. Дух свободи та сміливості”, – повідомив міський голова.

Депутатська фракція «Слуга народу» в Київраді покинула залу перед голосуванням щодо надання звання “Почесний громадянин Києва” письменниці та колишньому головнокомандувачу, повідомляють депутати Київради Дінара Габібуллаєва та Олександр Погребиський.

Але рішення будо прийнято без них 71 голосом, поінформував Олександр Погребиський.