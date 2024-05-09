Про це у Facebook повідомила відповідальна секретарка Громадської організації «Народний Герой України” Віолетта Кіртока.
Через неї, за її словами, Comany Group Team передала подібні худі, яку отримав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, в подарунок військовим, “Народним Героям” і “поважним людям”.
“Ну і я тішуся, що бойові комбриги такі також отримали. І носять! Як і Народні герої. Не всі, бо всіх не можу вловити. Але багато хто”, — написала Кіртока.
Вона також написала, що один з засновників Comany Group Team запропонував їй оплатити друк книги про тих, хто має недержавний орден “Народний Герой України”
“Домовилися, що це буде англомовна версія першої. Минулого тижня гроші перерахували в типографію. […] Ну і – сюрприз! – він же запропонував зробити мерч для Народних героїв. І вже унікальні худі робляться. Буде ще сюрприз. Але про нього – пізніше.”, — додала відповідальна секретака громадської організації.